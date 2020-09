Regionali: Gelmini (FI), sanità veneta e lombarda fra le migliori d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sanità veneta, come quella lombarda, è fra le migliori in Italia e nonostante lo tsunami del Covid-19 entrambe hanno retto e hanno fatto scuola in Italia e nel mondo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, partecipando ad una iniziativa elettorale del movimento azzurro a Padova. "Siamo orgogliosi del nostro sistema sanitario e della sua capacità di risposta che non è stata fiaccata dal virus ed è evidente che se la concentrazione di casi che si è riscontrata in queste regioni si fosse verificata in altre zone d’Italia, i problemi sarebbero stati maggiori", ha aggiunto la capogruppo azzurra. “La risposta sanitaria però non basta, l’impegno della Regione – che ha fatto molto anche per aiutare le imprese in difficoltà – da solo non può essere sufficiente a far uscire il Veneto dalla crisi. Il turismo ha subito un colpo ferale, l’attività manifatturiera patisce il crollo della domanda esterna: le risposte del governo sono state largamente insufficienti. Vincere in Veneto e nelle altre regioni, servirà a dimostrare che serve un governo centrale diverso, di centro-destra, per rilanciare il Paese, la sua economia e la sua immagine nel mondo”, ha concluso Gelmini. (com)