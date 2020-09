Coronavirus: Lorenzin (Pd), destra prenda distanze, non inseguire negazionisti per consensi contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e responsabile del forum Salute del Partito democratico, "la battaglia contro il Covid-19 non è finita. Lo dicono i numeri dei contagi e purtroppo l'aumento dei ricoveri e quello delle persone che non ce la fanno.La manifestazione di chi nega questa realtà - continua la parlamentare in una nota - è doppiamente pericolosa: porta a negare evidenze scientifiche acclarate, e rischia di essere essa stessa momento e veicolo per nuovi contagi. Mi aspetto di sentire una chiara presa di distanza delle destre da simili frange, non è il momento di guardare con simpatia i negazionisti per racimolare consensi da usare contro il governo. Dovrebbero tutti ricordare che la tregua concessa è stata ottenuta grazie alle misure del governo e all'impegno di milioni di italiani. Riconoscere il pericolo - conclude Lorenzin - è stato fondamentale per adottare le misure di contrasto. Sarebbe scellerato disperdere i grandi risultati ottenuti a prezzo di mesi di sacrifici collettivi".(Com)