Coronavirus: Giorgis (Pd), si combatte, non si nega, si dica no a negazionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Giorgis, sottosegretario alla Giustizia e esponente del Partito democratico, in vista dell'iniziativa odierna a Roma osserva che "chi ha a cuore la nostra comunità prenda le distanze dalla manifestazione di oggi e da ogni forma di negazionismo. Si può criticare e contrastare l'azione del governo - prosegue il rappresentante del Pd su Twitter -, non però avallare falsità che mettono a rischio la salute delle persone. Il Covid va combattuto, non negato". (Rin)