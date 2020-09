Coronavirus: raccolti 100mila euro per ospedali Brescia e Bergamo con asta sportiva del Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi con un’udienza da Papa Francesco l’asta di beneficenza “We run together”, con cui attraverso la vendita di cimeli sportivi donati da oltre 150 atleti sono stati raccolti 100mila euro da donare al personale sanitario di due ospedali di Brescia e Bergamo, impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid. “Insieme, il 20 maggio scorso, abbiamo lanciato l’iniziativa sportiva solidale ‘We run together’, come sostegno e ringraziamento per due realtà in prima linea nell’assistere i malati di coronavirus: l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la fondazione Poliambulanza di Brescia. Oggi una rappresentanza del loro personale è qui presente. Benvenuti! E salutando voi, saluto tutti i vostri colleghi d’Italia e del mondo intero, che lavorano con sacrificio accanto ai malati. Dio vi renda merito per il vostro impegno”, ha detto Papa Francesco aprendo l’udienza di questo mattina, a cui hanno partecipato i diversi attori coinvolti nell’iniziativa di solidarietà, organizzata da Athletica Vaticana, il gruppo sportivo della fiamme gialle, il “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio. “L’iniziativa ‘We Run Together’ - ha ricordato Francesco - ha fatto incontrare sullo stesso piano di dignità umana e sportiva campioni famosi e altri campioni che portano una disabilità e che così fanno onore allo sport. Uno sport inclusivo, fraterno, capace anche di guarire ferite, di costruire ponti, costruire amicizia sociale. Questo, soprattutto per i più giovani, è un messaggio eloquente”. (segue) (com)