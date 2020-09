Coronavirus: raccolti 100mila euro per ospedali Brescia e Bergamo con asta sportiva del Papa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnati dal cardinale Gianfranco Ravasi, erano presenti all’udienza sei degli oltre 150 protagonisti dello sport che hanno sostenuto personalmente l'asta solidale: Nicole Orlando, atleta con sindrome di Down, più volte campionessa del mondo di atletica; Daniele Cassioli, atleta non-vedente, 25 volte campione del mondo di sci nautico; Monica Contrafatto, atleta con amputazione a una gamba in seguito a un attentato in Afghanistan; Valerio Aspromonte e Carolina Erba (con il loro bambino, Leone, di 3 anni), campioni olimpici e mondiali di scherma che per “We run together” hanno aperto la porta di casa a una famiglia di Bergamo. Con loro anche Manuela Olivieri Mennea, moglie di Pietro Mennea. “Desidero ringraziare tutti gli sportivi che hanno aderito con grande entusiasmo e generosità a questa nostra gara solidale”, ha detto il cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, presentando la delegazione al Santo Padre, che ha personalmente donato quattro oggetti per l’asta. In rappresentanza di tutto il personale medico ed ospedaliero – che Papa Francesco ha ringraziato personalmente per l’instancabile lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria - erano presenti, per l'ospedale bergamasco il direttore generale Maria Beatrice Stasi, il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore delle professioni sanitarie. A rappresentare l'ospedale bresciano erano presenti il presidente Mario Taccolini, l’infermiera di terapia intensiva Stefania Pace e Paolo Terragnoli, direttore del pronto soccorso. (segue) (com)