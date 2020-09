Coronavirus: raccolti 100mila euro per ospedali Brescia e Bergamo con asta sportiva del Papa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un singolare privilegio, come pure una felicissima circostanza per Fondazione Poliambulanza partecipare all’udienza con il Santo Padre, parteciparvi anche in qualità di destinataria del ricavato proveniente dall’asta benefica”, ha commentato il presidente Toccolini, promettendo che “quali destinatari di ‘We Run Together’, il nostro impegno si esprimerà, ulteriormente e ancora una volta, nel curare, assistere e restituire una qualità di vita dignitosa a qualunque persona, prima ancora che paziente, decida di accedere al nostro ospedale”. “Questa iniziativa - ha aggiunto il direttore generale del Papa Giovanni XXIII, Beatrice Stasi - ha saputo unire la competizione agonistica con la solidarietà, l'impegno sportivo con la voglia di correre insieme uniti verso lo stesso obiettivo. È un po' quello che abbiamo fatto anche a Bergamo. Tutti uniti, ci siamo rimboccati le maniche. Trattenendo a fatica il dolore abbiamo pensato a salvare quante più vite umane possibile. E ora, con lo stesso impegno, ci stiamo risollevando. Le parole del Santo Padre ci hanno davvero confortato dopo mesi così duri e tristi”. (com)