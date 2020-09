Egitto-Bahrein: ministro Esteri Shoukry riceve omologo Al Zayani, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi l'omologo del Bahrein, Abdel-Latif al Zayani, con cui ha discusso di relazioni bilaterali e di una serie di questioni regionali, tra cui la causa palestinese e la situazione in Libia. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Le parti hanno concordato di adottare una serie di misure per rafforzare i diversi aspetti della cooperazione economica, di investimento e commerciale tra i due paesi nel prossimo periodo. Inoltre, hanno confermato la solidarietà di fronte agli interventi esterni che mirano a minare la sicurezza e la stabilità della regione. I due ministri hanno anche convenuto sulla necessità di coordinare le posizioni verso in vista della prossima riunione della Lega araba a livello ministeriale per il bene di entrambi i paesi in modo da rafforzare l'azione araba comune. (segue) (Cae)