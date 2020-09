Egitto-Bahrein: ministro Esteri Shoukry riceve omologo Al Zayani, focus su sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello regionale, i ministri degli Esteri di Egitto e Bahrein hanno affrontato temi legati al conflitto arabo-israeliano e la situazione in Libia. Le parti hanno accolto con favore qualsiasi iniziativa che miri a raggiungere una pace equa e globale in Medio Oriente, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, basata sulla soluzione che prevede la creazione di due Stati. Inoltre, hanno sottolineato la necessità di fermare qualsiasi passo unilaterale che cerchi di annettere i Territori palestinesi. Inoltre, per quanto riguarda la Libia, i due ministri hanno confermato il loro sostegno a una soluzione politica consensuale che preservi la sovranità e l'integrità dei territori libici oltre a realizzare le aspirazioni del popolo libico per raggiungere sicurezza, stabilità, combattere il terrorismo e gli interventi esterni. Shoukry e Al Zayani hanno espresso il loro sostegno alle iniziative in corso che richiedono il cessate il fuoco, la formazione di un nuovo Consiglio presidenziale e un'equa distribuzione delle ricchezze. Shoukry ha ribadito la ferma posizione dell'Egitto che sostiene il Bahrein e gli Stati del Golfo di fronte a qualsiasi sfida e minaccia. "La sicurezza nazionale dell'Egitto e degli Stati del Golfo è indivisibile", ha detto Shoukry. (Cae)