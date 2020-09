Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco discute con Stoltenberg sviluppi nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sul Mediterraneo orientale ha compreso una serie di proposte "tecniche" per evitare un incidente militare nel Mediterraneo orientale e non un accordo tra Atene e Ankara per riprendere i colloqui, ha dichiarato ieri il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, commentando il primo annuncio di Stoltenberg, durante un intervento all’emittente televisiva “Skai”. La proposta di Stoltenberg, ha sottolineato Petsas, è un "documento di interesse tecnico, sul quale ha cercato le reazioni e le proposte delle parti". Questo è "ben lungi dall'essere descritto come un accordo per riprendere i colloqui", ha aggiunto. Secondo il portavoce del governo, la Grecia non può accettare di avviare i colloqui con la Turchia a meno che Ankara non dimostri attivamente il desiderio di allentare la tensione nell'Egeo orientale. "Chiunque ricopra una carica pubblica deve agire con la serietà richiesta da quella posizione e il segretario generale della Nato ha una grande posizione", ha osservato Petsas. (Gra)