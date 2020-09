Torino: Organalia 2020, prossimo concerto a San Carlo Canavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tredicesimo concerto del circuito Organalia 2020, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, si terrà sabato 12 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di strada Cirié 2 a San Carlo Canavese (Torino). I protagonisti dell’appuntamento saranno l’organista e didatta Maurizio Fornero, i trombettisti Ercole Ceretta e Daniele Greco D’Alceo che, insieme al trombonista Antonello Mazzucco, fanno parte degli ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Con loro il “figlio d’arte” Riccardo Ceretta, che suonerà il trombone basso. Il programma metterà a confronto le sontuosità musicali dal Rinascimento ai giorni nostri, attraverso brani di Giovanni Gabrieli, Gerolamo Frescobaldi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Hermann Schein, Johann Sebastian Bach, Cèsar Franck, Leon Boëllmann e Richard Strauss. Verrà utilizzato l’organo costruito da Giacomo Bollito nella prima metà del XX secolo, a cui consolle è collocata nell’aula liturgica della chiesa parrocchiale. L’ingresso sarà come di consueto ad offerta libera, seguendo le norme anti Covid 19 attualmente in vigore per l’accessoalle chiese. (Rpi)