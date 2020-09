Energia: studio Enel e Ambrosetti House, da economia circolare in Italia quasi 30 miliardi di Pil e 200mila posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto mostra come, nel 2018, l’economia circolare è correlata a 300-380 miliardi di euro di prodotto interno lordo in Europa, a 27-29 miliardi di euro in Italia, a 10-12 miliardi di euro in Romania e 33-35 miliardi di euro in Spagna. Allo stesso tempo, l’economia circolare è legata a circa 200.000 posti di lavoro in Italia, 20.000 in Romania, 350.000 in Spagna e fino a 2,5 milioni in Europa sempre nel 2018. Lo studio stima inoltre un effetto sugli investimenti di 8-9 miliardi di euro in Italia, 1-2 miliardi di euro in Romania, 9-11 miliardi di euro in Spagna e un impatto complessivo di 90-110 miliardi di euro nell’Unione europea nel 2018. Significativi benefici sono stimati anche sulla produttività del lavoro: circa 560-590 euro per addetto all’anno in Italia, 1.210-1.270 euro per addetto in Romania (il Paese che presenta l’impatto maggiore), 640-670 euro per addetto in Spagna e 570-940 euro per addetto complessivamente a livello europeo. Attraverso casi studio specifici e analisi “what if”, lo studio evidenzia come l’economia circolare, oltre a essere vantaggiosa in termini economici, generi contemporaneamente importanti benefici ambientali. Ad esempio il passaggio da materiali primari a secondari consente di ridurre notevolmente le emissioni di gas serra: considerando quattro materiali (ferro, alluminio, zinco e piombo), la riduzione media delle emissioni di gas serra (Ghg) per chilogrammo di materiale prodotto è pari al 73,5 per cento. (segue) (Rem)