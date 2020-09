Energia: studio Enel e Ambrosetti House, da economia circolare in Italia quasi 30 miliardi di Pil e 200mila posti di lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, un aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili nella produzione energetica di un punto percentuale riduce le Ghg fino a 72,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in Europa e 6,3 in Italia (circa il 50 per cento delle emissioni annuali di gas serra nel Comune di Roma). Nonostante il modello di valutazione proposto dallo studio mostri che la transizione verso l’economia circolare offra svariati vantaggi, il passaggio dal modello di sviluppo lineare a quello circolare deve tenere conto di alcune criticità. In quest’ottica, il rapporto suggerisce dieci aree di intervento, con specifiche azioni di policy, per far fronte alle sfide correlate alla transizione circolare e coglierne i benefici in modo efficace: definire per gli Stati membri dell’Unione europea delle strategie nazionali per uno sviluppo economico circolare; ridefinire la governance per supportare una transizione a 360 gradi in tutti i settori; fare leva sulla legislazione per promuovere la transizione; creare condizioni di competitività rispetto alle soluzioni non circolari; utilizzare la finanza come una leva per promuovere la ricerca e sviluppo e le buone pratiche in ambito di economia circolare; affrontare la mancanza di una definizione chiara e di metriche omogenee ed esaustive; trasformare i modelli di business che generano rifiuti in modelli circolari; promuovere misure trasversali e di coordinamento per tutti i settori interessati dalla transizione; fare leva sull’economia circolare per ripensare le città e gli spazi urbani; promuovere la cultura e la consapevolezza circa i vantaggi che da essa derivano. (segue) (Rem)