Energia: studio Enel e Ambrosetti House, da economia circolare in Italia quasi 30 miliardi di Pil e 200mila posti di lavoro (4)

- “Il mondo si trova ad affrontare grandi sfide. Sono in atto profondi e rapidi cambiamenti economici, climatici e tecnologici che stanno modellando le società e gli stili di vita. Il momento dell’Europa è giunto. L’economia circolare ha le carte in regola per divenire un ‘catalizzatore per il bene comune’, attorno al quale sviluppare una grande visione per il futuro europeo”, ha dichiarato Valerio De Molli. Lo studio presentato oggi analizza lo stato dell’arte dell’economia circolare in Europa (27 Paesi dell’Unione europea e Regno Unito) attraverso un innovativo modello di analisi, il circular economy scoreboard, che considera tutte le macro-dimensioni del fenomeno: utilizzo di input sostenibili, fine vita, estensione della vita utile di prodotti/servizi e aumento dell’intensità di utilizzo. Ne emerge - ha spiegato De Molli - che “Italia e Spagna presentano un livello di sviluppo medio-alto: l’Italia eccelle nel fine vita, ha un buon posizionamento nell’utilizzo di input sostenibili e estensione della vita utile dei prodotti, mentre deve impegnarsi per aumentare l’intensità di utilizzo di prodotti e servizi; la Spagna invece ha un buon posizionamento per l’utilizzo di input sostenibili, fine vita e aumento dell’intensità di utilizzo, mentre ha un posizionamento medio-basso nell’estensione della vita utile di prodotti e servizi. La Romania invece si trova ad affrontare un sostanziale percorso di crescita su tutti e quattro i pilastri”. (segue) (Rem)