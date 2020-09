Energia: studio Enel e Ambrosetti House, da economia circolare in Italia quasi 30 miliardi di Pil e 200mila posti di lavoro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi è stata integrata con una survey che ha interpellato 300 business leader europei circa la necessità di intervenire a vantaggio di modelli circolari all’interno delle loro aziende: il 95 per cento del campione considera l’economia circolare una scelta strategica per la propria azienda. Tuttavia, la maggior parte dei business leader europei ritiene che il proprio Paese non sia pronto per affrontare la sfida dell’economia circolare. L’incertezza circa la creazione di valore (43,6 per cento delle risposte) e la mancanza di competenze (35,9 per cento) sono le due risposte più frequenti circa i fattori ostativi per lo sviluppo della circular economy in Europa. “L’adozione su larga scala dell’economia circolare richiede uno sforzo coordinato, volto a re-immaginare e riconfigurare, in ottica circolare, molti se non addirittura tutti gli schemi produttivi e i modelli di business; come sta accadendo attraverso la riprogettazione e la proposizione di un nuovo modello del sistema energetico, con il graduale abbandono dei combustibili fossili a favore delle rinnovabili e dell’elettricità come vettore per la completa decarbonizzazione di tutti i settori”, ha osservato Francesco Venturini. “La poca chiarezza su cosa significhi essere circolari e, di conseguenza, l’assenza di strumenti adeguati a misurare e monitorare l’economia circolare - ha proseguito il Ceo di Enel X - erano due dei principali ostacoli alla transizione circolare. Questo studio permette di muoversi verso una visione e una strategia chiara, con obiettivi misurabili, strumenti di cui l’Europa e tutte le aziende necessitano per porsi al centro non solo della transizione energetica, ma anche del passaggio da un modello di sviluppo lineare ad uno circolare”. (Rem)