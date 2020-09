Cultura: Mollicone (Fd'I), al Piccolo di Milano vinca il merito e non lo sponsor politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sullo stallo della nomina del nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano chiediamo la vittoria del merito rispetto la sponsorizzazione politica". Lo chiede in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone. "In un momento così difficile per lo spettacolo e il teatro - prosegue Mollicone - è necessario scegliere un candidato che possa garantire produzioni di qualità e contatti internazionali già avviati. Il Piccolo è un'istituzione culturale da tutelare. Riteniamo, comunque, disdicevole un candidato a direttore artistico faccia errori ortografici presentando un progetto di basso livello ed essendo di fatto oltre i limiti di età previsti dalla legge Madia, come Purchia."(com)