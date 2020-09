Roma: Pedica (Pd), tavolo coalizione serve solo a perdere tempo, meglio una telefonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una perdita di tempo la proposta di un tavolo di coalizione per trovare il candidato sindaco di Roma. Basta una telefonata e ognuno può fare un nome. Basta perdere tempo, vera arte di questo Pd zingarettiano. Dalle parole bisogna passare ai fatti e fissare in tempi brevi la data delle primarie". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica della minoranza Pd. "Il candidato sindaco di Roma non può essere calato dall'alto, né di lato né di fianco, serve un candidato che affascini Roma con la sua storia politica e sociale. Dopo il disastro Raggi, il centrosinistra ha il dovere di puntare su chi conosce bene i problemi della città e non su una figura tirata fuori dal cilindro all'ultimo minuto - spiega Pedica -. Ora più che mai bisogna scegliere tra chi è attivo sul territorio da anni e si è battuto strenuamente contro la mala gestione dei grillini. Le primarie devono essere una sfida tra chi ama e lavora da sempre per Roma, non una sfida tra chi ha più tessere".(Com)