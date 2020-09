Roma: Gasparri, sperpero denaro per flop stabilimento urbano Villa Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si arricchisce il campionario del fallimento grillino. Un altro tassello si aggiunge, infatti, alla già nutrita collezione di 'cose inutili' targate Raggi e M5s. E' il certificato del flop di uno stabilimento urbano nel cuore di Villa Pamphilj". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Un altro esborso di denaro pubblico, pensato dalla sindaca per distrarre l'attenzione dei romani dai problemi legati alla crisi economica e alla miserevole caduta della grandeur grillina. Era prevedibile, che una struttura pensata male, in uno dei parchi storici della Capitale, potesse registrare solo sgomento e ilarità da parte dei cittadini. Il Campidoglio ha lasciato Roma per tutta l'estate esposta a incendi che hanno interessato tutti i municipi del comune; i commercianti sono stati abbandonati al proprio destino, con l'aggravante di vincoli, come la riapertura della Ztl, ripristinata con protervia dalla Raggi. Il fallimento dello stabilimento urbano nella storica villa romana è il segno ulteriore di una gestione inutile e dannosa, risultata addirittura offensiva per la città. Forza Italia, di fronte a una congiuntura economica e sociale senza precedenti, chiede a tutte le compagini politiche e alle associazioni attive sul territorio di mobilitarsi per sollecitare al più presto il ritorno alle urne e la liberazione della città da una Sindaca che ha mortificato Roma. Se la Raggi non ha la sensibilità di dimettersi, invitiamo tutti i cittadini a dare un segnale chiaro e forte di dissenso. Roma sia restituita ai romani", conclude Gasparri (Com)