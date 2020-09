Milano: 34enne derubato dell’orologio da 20mila euro in piazza Oberdan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 34enne italiano questa notte è stato derubato di un orologio Rolex del valore di circa 20mila euro in piazza Oberdan, angolo via Mascagni, in zona Porta Venezia a Milano. È stata la vittima ad allertare la polizia, giunta sul posto con una Volante intorno all’1 e mezza. Agli agenti il 34enne ha riferito che poco prima due uomini, presumibilmente magrebini, lo avevano avvicinato con una banale scusa, rubandogli il prezioso orologio e il portafogli, per poi scappar via facendo perdere le loro tracce. (Rem)