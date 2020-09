© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio continua a sostenere che il taglio dei parlamentari serva a modernizzare il Paese. Dovrebbe sapere che l'Italia aveva 400 deputati ai tempi di Mussolini. Io voto 'no'". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e tra i promotori del comitato per il "no". (Rin)