Sicurezza: Libano, arrestati membri cellula terroristica legata allo Stato islamico

- La direzione dell'intelligence dell'esercito libanese ha arrestato i membri di una cellula terroristica legata allo Stato islamico che era in procinto di compiere attacchi terroristici in Libano. Lo riferisce un comunicato stampa dell'esercito. Le indagini hanno rivelato che il comandante della cellula è il latitante Khaled Al-Talawi, la cui macchina è stata utilizzata dagli autori del crimine di Kaftun, avvenuto il 21 agosto scorso, quando sono morti tre agenti della polizia municipale. “I membri della cellula terroristica sono stati arrestati in date diverse in una serie di operazioni di sicurezza nelle regioni del Nord e della Bekaa. Avevano ricevuto un addestramento militare, raccolto armi e munizioni e effettuato diversi furti con l'obiettivo di finanziare le attività della suddetta cellula", si legge nel comunicato. I militari hanno confiscato le armi e le munizioni in loro possesso. (Lib)