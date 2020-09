Tlc: Boccia, Pd può essere partito radicato e social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in collegamento da Venezia, a "Digitalia", gli Stati generali dell'innovazione organizzati da Articolo uno, ha affermato: "Con Zingaretti segretario abbiamo sempre creduto nella possibilità di avere un partito solido e radicato sul territorio capace di sfruttare le potenzialità del digitale; che rafforza la comunità fisica in una cornice social. Può sembrare una provocazione - ha continuato l'esponente dell'esecutivo intervenendo sul tema 'I partiti, la democrazia deliberativa, la rivoluzione digitale' -, ma il successo di Fortnite rispetto agli altri videogiochi rappresenta tutta la differenza che c'è tra chi è statico e chi è riuscito a trasformare un vecchio prodotto in uno spazio condiviso". (Rin)