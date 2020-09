Ue: Bernini (FI), su Mes Zingaretti è forse un alieno appena arrivato da Marte?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "fa piacere che Zingaretti sostenga di avere le idee chiare e dica sì al Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e no al Recovery fund disperso in mille rivoli. Ma avrebbe il dovere di spiegare - continua la parlamentare in una nota - come mai il Mes non è stato ancora attivato e perché sul tavolo di palazzo Chigi sono stati depositati ben seicento progetti di spesa. È forse un alieno appena arrivato da Marte? Oppure si è dimenticato di quale maggioranza fa parte il Pd?". (Com)