Lombardia: Baldini (FI), governo intervenga per impedire diffusione legionella nel Varesotto

- La deputata di Forza Italia, Maria Teresa Baldini, in una nota chiede che il governo intervenga per impedire la diffusione della legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. “La notizia, confermata dalla Regione Lombardia, di alcuni episodi di legionella nel varesotto meriterebbe un’attenzione particolare da parte del governo nazionale. I 16 casi accertati a Busto Arsizio, tra i quali ci sarebbe anche un morto, evidenziano la necessità di un intervento immediato al fine di evitare la diffusione di questo specifico batterio che colpisce il sistema respiratorio, portando a polmoniti anche molto gravi", sottolinea Baldini. "Considerando che tale bacillo si contrae inalando l’acqua contaminata - prosegue l'azzurra - sarebbe opportuna una bonifica degli impianti idrici e fognari. Non vorremmo che il dramma legato alla pandemia da Covid-19 fosse aggravato da questa nuova forma di contaminazione. L’intervento del governo dovrebbe essere ancor più celere anche considerando la specificità del territorio, uno tra i più colpiti dalla diffusione del coronavirus”.(com)