Regionali: Bernini (FI), credibilità governo già ampiamente persa

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, dichiara: "Di Maio si dice convinto che la credibilità del governo non dipende dall’esito delle Regionali, ma da come riuscirà a impiegare le risorse del Recovery fund. Il rispetto degli elettori - continua la parlamentare in una nota - non è evidentemente il suo forte, ma la credibilità il governo l’ha già persa su tutti i dossier cruciali: scuola, immigrazione, Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e, appunto, Recovery fund, per il quale manca ancora una strategia precisa". (Com)