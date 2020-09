Venezia: Gelmini (FI), Brugnaro amministratore appassionato, sarà riconfermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, partecipando ad una iniziativa elettorale del movimento azzurro a Mestre, ha annunciato: "Vinceremo in Veneto e vinceremo a Venezia che è campo principale di queste elezioni comunali. Si tratta infatti di uno dei dodici comuni capoluogo che vanno al voto. Luigi Brugnaro - ha continuato la parlamentare - è l'uomo giusto al posto giusto: è un amministratore appassionato e competente. Festeggiamo i milleseicento anni della fondazione di una città unica al mondo come Venezia, con la vittoria al primo turno". L'esponente di FI ha aggiunto: "Cinque anni fa eravamo divisi e ci siamo uniti al ballottaggio: quest'anno il centrodestra si presenta compatto da subito. Risparmiamo tempo e regaliamo a Venezia altri cinque anni di buon governo. Forza Italia darà un grande contributo in termini di voti e di qualità amministrativa: le nostre liste non sono piene di dilettanti allo sbaraglio, ma di ottimi amministratori, a cominciare dal nostro Michele Zuin, che, oltre ad essere il coordinatore regionale di Forza Italia - ha concluso Gelmini -, è stato anche un oculato e responsabile amministratore".(Rin)