Ue: Le Maire, evitato indebolimento zona euro, recovery fund espressione solidarietà europea

- "Il rischio che dovevamo evitare era semplice: la rapida ripresa di alcuni Stati membri e il ritardo di altri. Avrebbe indebolito la zona euro, indebolito l'Ue e la sua promessa di convergenza economica. Avrebbe danneggiato l'integrità del mercato unico, che è una delle nostre risorse più forti. Questo rischio è stato evitato, ora andiamo nella stessa direzione". Lo ha detto il ministro Bruno Le Maire, ministro francese dell'economia e delle finanze, al secondo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Per la prima volta – ha spiegato Le Maire - emetteremo debiti insieme per finanziare la nostra comune ripresa. Questo pacchetto è l'espressione concreta della solidarietà europea per garantire che nessuno venga lasciato indietro nella ripresa". "Ciò richiede che tutti gli Stati membri presentino ambiziosi piani nazionali di ripresa e resilienza che devono includere sia investimenti che riforme. Ciò significa che tutte le strategie nazionali di ripresa saranno coordinate tra gli Stati membri, su priorità concordate", ha concluso il ministro dell'economia francese.(Rem)