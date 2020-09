Tlc: Boccia, estendere conflitto interessi anche al digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in collegamento da Venezia a "Digitalia", gli Stati generali dell'innovazione organizzati da Articolo uno, ha sottolineato che "il conflitto di interessi in politica per il Pd, da sempre, va esteso al digitale. Il problema non tocca solo Tv o giornali - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo parlando del tema 'I partiti, la democrazia deliberativa, la rivoluzione digitale' -, ma coinvolge chi ha responsabilità nella gestione della cosa pubblica e chi gestisce dati sensibili che incidono sulle decisioni pubbliche e su interessi privati connessi. La proposta di legge del Partito democratico che chiede di disciplinare questo tema è sempre in commissione Affari costituzionali e abbinata all'originaria e ampia proposta Fiano sul conflitto di interessi". Boccia ha aggiunto: "Il presidente della commissione Brescia sa che quando deciderà di accelerare, il digitale non dovrà essere sganciato dal quadro generale ma per noi è parte integrante e centrale di questa riflessione fatta qui a Digitalia. La nostra proposta sul conflitto di interessi non è fatta a uso e consumo di qualcuno, ma serve ad evitare che accada, attraverso una piattaforma digitale, quanto avvenuto in passato con gli altri mezzi di comunicazione e informazione". (Rin)