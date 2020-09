Germania: ministro Finanze Scholz, economia già in ripresa prima del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia tedesca sta già riprendendosi dalla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo afferma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in una intervista al quotidiano regionale di lingua tedesca “Neue Osnabrücker Zeitung". "Al momento ci sono molte prove che abbiamo lasciato il peggio alle spalle e che l'economia sta gradualmente migliorando", ha detto Scholz. Il ministro ha sottolineato che i dati economici mostrano che "le nostre misure precoci e decisive per stabilizzare la nostra economia a marzo e per stimolare l'economia in estate sembrano funzionare meglio di quanto avremmo potuto sperare”. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha auspicato che l’economia nazionale “entro la fine del prossimo anno, all'inizio del 2022, raggiunga nuovamente il livello che avevamo prima della crisi". Scholz ha inoltre affermato che il pacchetto di stimolo all’economia per un valore di 130 miliardi, varato dal governo, dovrebbe essere sufficiente per sostenere la ripresa. L'estensione del lavoro ridotto, i sussidi ponte e l'accesso semplificato alla sicurezza di base sono “segnale importante”, secondo il ministro, perché “sia le aziende che i dipendenti sanno che non li lasceremo a metà”. Il ministro delle Finanze ha aggiunto che se fossero necessarie ulteriori misure per far fronte alla crisi, la Germania “dispone ancora di delle riserve”.(Geb)