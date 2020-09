Ambiente: Starace (Enel), pandemia acceleratore di dinamiche già in atto come economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentando nell'ambito del Forum Ambrosetti lo studio "Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare", realizzato da Fondazione Enel e The European House – Ambrosetti in collaborazione con Enel e Enel X, l'Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha messo in luce le conseguenze positive della pandemia, che - ha detto - "è un acceleratore delle dinamiche che erano in atto prima: c'era una dinamica di digitalizzazione, l'ha accelerata; c'era una dinamica di evoluzione verso l'economia verde, l'ha accelerata sicuramente in Europa; c'era un'evoluzione nel cercare di utilizzare meglio le nostre risorse su cui stiamo andando fuori traiettoria e il Covid ha mostrato anche questo in maniera abbastanza robusta". "Spiace che debba essere una tragedia come questa a mostrare qual è la traiettoria da seguire, ma prendiamo il bene che c'è da questo punto di vista", ha osservato Starace. (segue) (Rem)