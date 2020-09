Kosovo: ex premier Ceku convocato da procura speciale dell’Aia per crimini Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Kosovo ed ex capo militare maggiore dell'Esercito di liberazione kosovaro (Uck), Agim Ceku, è stato convocato dall'ufficio del procuratore speciale dell’Aia, incaricato di indagare sui presenti crimini dell’Uck. Lo ha confermato lo stesso Ceku al portale di informazione “Gazeta Express” chiarendo di avere ricevuto la notifica di comparizone nella giornata ieri. L’ex premier sarà quindi interrogato come indagato il 28 settembre. La procura speciale ha convocato più di 200 ex membri dell'Uck sia come sospettati di crimini di guerra che come testimoni. Le Camere specializzate del Kosovo sono state istituite dall'Assemblea del Kosovo nel 2015 per perseguire e processare presunti crimini commessi durante e dopo la guerra in Kosovo. (segue) (Kop)