Montenegro: Dps dopo sconfitta elettorale, sosterremo governo che tuteli interesse nazionale (2)

- Il Partito democratico dei socialisti (Dps) del Montenegro si era detto nei giorni scorsi disponibile a formare una coalizione di governo ma senza la partecipazione di gruppi dell’opposizione. "Il Dps è pronto per i negoziati post-elettorali con i suoi potenziali partner, che si svolgeranno, in prima istanza, con i partiti con i quali ha formato la maggioranza parlamentare fino ad oggi", aveva affermato in una nota il partito del presidente Milo Djukanovic. "Non ci saranno trattative con chi ha mescolato religione e politica alle elezioni e chi vuole tornare al passato sulla via del nazionalismo serbo, lungo il quale non c'è posto per lo Stato montenegrino o l'identità montenegrina", si aggiungeva nella dichiarazione del Dps che ha ottenuto circa il 35 per cento dei voti e 40 seggi ribadendo quindi la propria contrarietà a collaborare con la coalizione “Per il futuro del Montenegro” arrivata seconda alle elezioni, a causa del sostegno ottenuto dalla Chiesa ortodossa serba. (segue) (Seb)