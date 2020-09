Montenegro: Dps dopo sconfitta elettorale, sosterremo governo che tuteli interesse nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), le elezioni parlamentari in Montenegro si sono svolte in modo trasparente e competitivo. "Il processo elettorale è stato in generale trasparente e ben amministrato anche se i protocolli sanitari non sono stati implementati", ha reso noto la missione di osservazione in precedenza. Il Partito democratico dei socialisti (Dps), guidato dal capo di stato Milo Djukanovic, avrebbe però commesso abuso di ufficio e fatto largo uso di risorse statali, forte del sostegno dei media, secondo l'organizzazione. "La campagna è stata molto combattuta ma il partito alla guida del paese ne ha approfittato", ha commentato Margareta Cederfelt, vice presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce. L'esito delle elezioni manda il Dps, guidato da Djukanovic, tra i banchi della minoranza. I leader dei tre partiti di opposizione, che hanno guadagnato una sottile maggioranza di 41 seggi su 81, si sono accordati per formare un governo e per lavorare sulla democratizzazione del paese e sul processo di integrazione del Montenegro all'Unione europea. (segue) (Seb)