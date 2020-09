Tunisia: coronavirus, 21 governatorati su 24 classificati "zona rossa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno dei 24 governatorati della Tunisia sono stati definiti "zona rossa" per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio nazionale per le malattie nuove ed emergenti (Onmne). In media nel paese nordafricano si registrano dieci casi di contagio ogni 100.000 abitanti. La "zona rossa" riguarda i governatorati più colpiti: Gabès (779 casi attivi), Ben Arous (325), Sousse (245), Tunisi (240), Le Kef (208), Ariana (144 casi), Kairouan (122), Monastir (81) e Sfax (81). Tra gli altri governatorati interessati dalla misura vi sono: Medenine (76 casi attivi), Jendouba (43), Nabeul (49), Sidi Bouzid (37), Siliana (33), Mahdia (32), Tataouine (30), Kébili (24), Kasserine (22) e Bizerte (17). I tre governatorati esclusi dalle restrizioni sono: Béja (5 casi attivi), Zaghouan (3) e Tozeur (2). Finora nel paese i casi di contagio totali sono circa 4.400 su una popozione di 11,8 milioni di abitanti.(Tut)