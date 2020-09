Conte: "Contagi contenuti, possiamo affrontare con fiducia l'autunno, senza una nuova serrata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, gli italiani si sono dimostrati ancora una volta "coscienti e responsabili rispetto agli abitanti degli altri Paesi". Intervenendo alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma, il premier ha aggiunto in merito alla gestione del Covid-19: "Da noi il numero dei contagiati rimane contenuto, malgrado la voglia agostana di vacanze. Abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato, elaborato sulla base di 21 parametri. L'intento è quello di aumentare il numero dei controlli. Possiamo affrontare con fiducia l'autunno - ha detto il capo dell'esecutivo -, senza un lockdown generalizzato, ma con misure molto circoscritte".I verbali del Comitato tecnico-scientifico "sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati. Ora tutti possono vedere quello che dicevano gli esperti e quello che abbiamo deciso noi" ha detto il presidente del Consiglio. Quanto agli omissis presenti nei verbali che sono online da ieri sul sito del dipartimento della Protezione civile, il premier ha aggiunto: "Sono un fatto tecnico, di cui non mi sono occupato, ma di solito ci sono per la protezione della privacy". Il capo dell'esecutivo ha proseguito affermando di aver parlato "ovviamente" del lockdown con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così come di averne discusso con i leader dell'opposizione.Conte ha ribadito il suo "atteggiamento laico" nei confronti del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). "Se avremo bisogno di ulteriori finanziamenti per la sanità - ha aggiunto il premier - andrò in Parlamento, ne discuteremo e decideremo nell'interesse generale". (Rin)