Referendum: Conte, se numero parlamentari passa da 945 a 600 non si pregiudica funzionalità Camere

- L'opinione del presidente del Consiglio, in quanto privato cittadino, è che "se si va da 945 a 600 parlamentari non viene pregiudicata assolutamente la funzionalità delle Camere legislative". Il premier ha aggiunto in merito al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentarti del 20 e 21 settembre prossimi: "Questa è una riforma costituzionale votata nell’ultimo passaggio dalla stragrande maggioranza parlamentare". Il capo dell'esecutivo sta intervenendo alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)