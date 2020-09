Spagna: ministro Istruzione, scuola deve convivere con pandemia come tutta la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se tutta la società spagnola è uscita dalla fase di confinamento "anche la scuola deve farlo" in quanto "tutti stiamo convivendo con la pandemia" da Covid-19. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione di Madrid, Isabel Celaa, in un'intervista radiofonica a "Rne", aggiungendo che "senza istruzione non c'è niente". Il ministro ha poi affermato che da settimane migliaia di insegnanti sono al lavoro per mettere in atto i protocolli di sicurezza all'interno degli istituti per tutelare al massimo la salute degli studenti. Secondo Celaa la didattica in presenza è un "beneficio insostituibile" che supera di gran lunga i possibili rischi, invitando, pertanto, i genitori a portare i loro figli a scuola. Nel caso in cui dovessero verificarsi dei casi di contagi di Covid-19 in un istituto, il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che "finché non ci sarà una trasmissione incontrollata, la scuola deve rimanere aperta" nel rispetto dei protocolli sanitari. Celaa ha poi annunciato un piano da 1,5 miliardi di euro che nel corso di quest'anno scolastico permetterà di offrire 60 mila nuovi posti di formazione professionale. (Spm)