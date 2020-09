Venezuela, la coalizione degli oppositori in dissenso con Guaidò si iscrive alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oppositori venezuelani in dissenso con l'autoproclamato presidente "ad interim", Juan Guaidò, hanno formalizzato ieri la loro candidatura alle elezioni parlamentari di dicembre. Sotto le insegne di "Venezuela Unita" si presentano i partiti minoritari che da tempo hanno aderito al Tavolo nazionale del dialogo, propiziato dal presidente Nicolas Maduro, e diversi partiti storici la cui dirigenza è stata di recente nominata d'ufficio dalla Corte suprema."Dobbiamo dire a tutti i cittadini che oggi ci sentiamo orgogliosi di rappresentare, che veniamo al Cne a formalizzare la nostra iscrizione di una piattaforma politica della Venezuela unita", ha detto Luis Parra, deputato che il governo ritiene, in base a una contestata elezione, presidente dell'Assemblea nazionale (An). La coalizione si smarca così dal grosso delle forze di opposizioni che ritengono il processo elettorale privo delle necessarie garanzie democratiche. Un dibattito rilanciato dell'appello di recarsi alle urne e rompere con una strategia definita "sterile", fatto in settimana da due importanti figure del fronte anti governativo, il due volte candidato presidenziale Henrique Capriles Radonski e il deputato Stalin Gonzalez.Alla coalizione appartengono come detto sigle minori dell'arco politico - Avanzada progresista, Cambiemos, Esperanza por el cambio -, oltre a rappresentanti di organizzazioni sindacali, rappresentanti di categorie professionali e di comunità locali. Più delicato il tema degli altri partiti tradizionali di opposizione. In "Venezuela Unita" confluiscono dissidenti di partiti storici come Copei (Comitato di organizzazione politica elettorale indipendente) e Ad (Azione democratica). In lizza c'è anche Un nuovo tempo (Unt) e Volontà popolare (Vp) alcuni dei partiti commissariati da una recente decisione con cui la Corte suprema (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) ha dato alle nuove dirigenze la disponibilità dei simboli politici. Più delicato il caso di Prima la giustizia (Primero justicia, Pj), la cui guida era stata sottratta mesi fa a Julio Borges, il "ministro degli Esteri" del governo ad interim di Guaidò, per consegnarla a José Brito (esponente uscito nel 2019) e allo stesso Parra.Nelle ultime ore però il Tsj ha sospeso la decisione presa a giugno, azzerando di fattto la consegna della guida di Pj a Parra. L'ipotesi rimbalzata sui media era che si potesse così aprire uno spazio per consentire a Capriles di iscivere il "suo" Pj alle urne, rendendo patente la scissione con la strategia di Guaidò. In questo senso era anche atteso un rinvio del termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato a venerdì sera, ma di cui però non si è avuto notizia. Così come nessun annuncio è arrivato da Capriles. Il profilo ufficiale twitter di Prima la giustizia segnala che il partito, la forza che nel 2015 aveva ottenuto il maggior numero di deputati, non si recherà alle urne per la mancanza dei presupposti utili a un voto "libero" e "trasparente".Capriles aveva lanciato giovedì l'appello a recarsi alle urne per non concedere al presidente Nicolas Maduro una vittoria comoda e rimproverando il sostanziale stallo della strategia di Guaidò. Ore prima della chiusura degli uffici del Cne, Guaidò aveva ribadito che pur registrando le diverse posizioni all'interno del fronte antigovernativo, non avrebbe appoggiato nessun tentativo di presentarsi alle urne. "Lasciamo la porta aperta ma ratifichiamo la non partecipazione alla frode elettorale", aveva detto l'autoproclamato presidente "ad interim" nel corso di una conversazione virtuale con l'incaricato d'affari degli Usa, con sede in Colombia, James Story. Le differenze, ha detto Guaidò, possono avere più eco degli accordi, "ma 27 partiti, istituzioni e gli esiliati hanno ben chiaro che non si può legittimare la frode e che è necessaria una strada unica. Non si tratta di convocare una marcia, ma di aumentare la pressione nazionale e internazionale per ottenere la transizione", ha aggiunto. (Brb)