Tlc: Starace (Enel) su rete unica, ci interessa cablare, il resto un po' meno

- Per Enel è primario cablare il territorio nazionale "tutto il resto un po' meno". Lo ha detto l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace rispondendo a chi gli chiedeva se la società italiana dell’energia farà parte della partita sulla banda larga, in occasione di una conferenza stampa durante la seconda giornata del Forum Ambrosetti, a Villa d'Este, a Cernobbio. "L'Italia - ha spiegato Starace in video collegamento - non è virtuosa a livello europeo nell'utilizzo più intenso delle risorse e dei prodotti e questo deriva dal fatto che siamo fanalino di coda nell'uso di internet a livello europeo". "A me mi interessa il fatto che gli italiani sono più indietro. A noi interessa cablare, tutto il resto un po' meno", ha concluso l'Ad.(Rem)