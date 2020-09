© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha auspicato che "si pervenga presto ad una legge elettorale frutto dell'accordo della maggioranza. Non vedo - ha aggiunto il premier - di principio come un fatto negativo il fatto che i cittadini si esprimano con le preferenze, ma lo vedo come un passaggio successivo". Il capo dell'esecutivo sta parlando alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)