Regionali: Conte, non avranno influenza su governo, forze maggioranza le vedo un po' in difficoltà

- Le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre non avranno un'influenza sul governo. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite della festa del "Fatto Quotidiano" a Roma. "Andremo avanti, ci mancherebbe", ha spiegato il premier che ha aggiunto: "È chiaro che le forze della maggioranza le vedo po' in difficoltà in questa competizione. Il centrodestra si presenta unito e riesce a farsi trovare puntuale agli appuntamenti elettorali. Abbiamo, invece", ha concluso il capo dell'esecutivo, "forze di maggioranza che vanno in ordine sparso. E' una lotta impari". (Rin)