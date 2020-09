India-Cina: incontro ministri della Difesa a Mosca, intesa per ridurre tensioni alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di India e Cina -Rajnath Singh e Wei Fenghe- si sono incontrati nella capitale della Russia, Mosca, ribadendo l'impegno a ridurre le tensioni alla frontiera. Nell'incontro, ha riportato il ministero della Difesa indiano in una nota, si è convenuto sul fatto che "nessuna delle due parti dovrà intraprendere ulteriori nuove azioni che potrebbero complicare la situazione" o aggravare le questioni nell'area di confine. Pechino ha fatto sapere da parte sua che Wei ha sollecitato l'impegno ad attenersi al "consenso raggiunto dai rispettivi leader e risolvere i problemi attraverso il dialogo e la consultazione". Al tempo stesso, la Cina chiede a Nuova Dehli di "rafforzare il controllo delle truppe spiegate al confine", di non compiere gesti di provocazione o di "diffondere in modo deliberato informazioni negative". Il colloquio, durato poco più di due ore, celebra il primo incontro di persona tra i due ministri dopo lo scontro nella valle del Galwan, in un’area contesa tra i due Paesi, che lo scorso giugno ha provocato la morte di almeno 20 militari indiani. (segue) (Inn)