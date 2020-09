Ue: Zingaretti, obiettivo contributo Pd su Recovery fund è contribuire a rinascita italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel presentare in conferenza stampa a Roma il contributo del Pd alle linee guida per il Recovery fund, ha dichiarato: "Vogliamo dare un contributo perché vogliamo utilizzare questa opportunità per costruire e puntare ad un altro modello. Quindi, infrastrutture di trasporto e digitali, economia e cura, Pubblica amministrazione, scuola, lotta alle disuguaglianze. Questo - ha continuato Zingaretti - il progetto che presentiamo ai ministri ed al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: un progetto che non vuole essere disperso in mille rivoli, ma che vuole indicare delle linee guida che abbiamo indicato in sette cantieri strategici. Il nostro obiettivo - ha spiegato ancora il leader del Pd - è di aprire un percorso dentro e per contribuire alla rinascita italiana. Noi abbiamo vinto una sfida: un anno fa c’era forse il governo più antieuropeista dell’Unione, ma ora i Paesi membri devono essere all’altezza delle opportunità che l’Europa ha messo in campo". (Rin)