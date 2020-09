Ue: Gentiloni, andare avanti per rendere solidi passi fatti fin qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio che la Commissione europea vuole dare in questo momento", è quello di "un grande lavoro per attuare nel modo migliore le decisioni prese, ma anche non fermarsi qui: l'importante è che ci siano dei passi ulteriori per rendere i passi fatti fin qui veramente solidi". Lo ha detto il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, a margine del secondo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio. (Rem)