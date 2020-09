Ue: Gentiloni, non possiamo permetterci che risorse vadano sprecate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ingenti risorse europee stanziate per rispondere alla crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus devono essere rivolte solo a risolvere i problemi strutturali degli Stati membri: Italia compresa. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista a “Rainews24” parlando dal Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este. “Non è mai capitato di avere un ammontare così enorme tra presiti e trasferimenti ma non possiamo permetterci che queste risorse non siano finalizzate a risolvere problemi strutturali, compresa l’Italia”, ha affermato Gentiloni, sottolineando che con il varo del Piano per la ripresa della Commissione europea, “l’Europa ha cambiato schema di gioco”. Ma, ha ricordato, “certamente adesso molto dipende dalle prossime mosse, tra le prime ci saranno piani nazionali per cui gli Stati membri non devono sprecare questa straordinaria occasione”.(Res)