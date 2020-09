Sanità: Pirro (M5s), su Rsa finalmente Iss si muove nella direzione auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Elisa Pirro, senatrice del Movimento cinque stelle nella commissione Sanità di palazzo Madama, "le linee guida dell'Istituto superiore di sanità sono la luce in fondo al tunnel, finalmente i parenti potranno visitare i propri cari nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali). Le linee guida - continua la parlamentare in una nota - dettano condizioni uguali per tutti affinché si possano fare visite in piena sicurezza, con distanziamento e tutte le necessarie precauzioni. Finisce di fatto un lungo e terribile isolamento imposto ai nostri anziani. Si deve tenere conto che in Italia sono oltre 300 mila i residenti nella Rsa e sono ormai tragicamente noti a tutti la devastazione e i lutti che vi sono stati. La garanzia, come avevo anche chiesto e fortemente voluto - osserva l'esponente del M5s -, che si aprisse ovunque in sicurezza la visita dei parenti ai propri cari per strapparli ad un isolamento lungo e durissimo, condizione a cui sono stati sottoposti necessariamente per proteggerli al massimo dalla terribile pandemia Covid-19. Sono lieta che l'Iss abbia fornito le linee guida per un graduale ritorno alla normalità che ci vede costretti a convivere con il virus e quindi adottare misure di sicurezza che però - conclude Pirro - non debbono essere di impedimento alla cura dei nostri cari".(Com)