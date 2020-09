Tlc: Gentiloni, sfida dell’Italia è connettere tutte le aree del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida dell’Italia è approfittare delle risorse europee per garantire a tutte le aree del paese, anche quelle rurali, il diritto a connettersi ma nel rispetto delle regole. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista a “Rainews24”, parlando dal Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este rispondendo ad una domanda sulla recente sentenza della Corte di giustizia europea secondo cui la disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28 per cento del capitale di Mediaset è contraria al diritto comunitario. “Oggi il problema dell’Italia è, anche approfittando delle risorse europee, garantire a tutti cittadini il diritto a essere connessi e questo sarebbe importante per le zone interne del nostro paese come le zone appenniniche”, ha spiegato Gentiloni. “È la sfida fondamentale, ma bisogna affrontarla rispettando le regole della concorrenza e senza dimenticare le regole europee”, ha aggiunto.(Res)