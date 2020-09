Governo: Sciotto (Fapi) su agenzie, alle città del Mezzogiorno ruolo di Cenerentola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commenta la localizzazione delle agenzie e sottolinea: "Non abbiamo intenzione di aprire alcuna polemica, anzi, siamo orgogliosi che il governo abbia candidato Milano per il Tribunale europeo unificato dei marchi e brevetti e Torino per l'Istituto Italiano di intelligenza artificiale, ma ci sono città importanti come Napoli, Bari e Palermo che qualche volta meritano di essere almeno considerate, se non valorizzate. Si succedono i governi e le maggioranze - conclude la Fapi in una nota -, ma al Mezzogiorno e' assegnato sempre il ruolo di Cenerentola". (Com)