Coronavirus: Mulè (FI), esecutivo di bugiardi senza gloria

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma in una nota che "al governo ci sono dei bugiardi senza gloria: la doppiezza di Conte che con una mano ha spadroneggiato con i suoi dpcm, con l'altra mano ha secretato e coperto l'enorme menzogna messa in piedi con il Comitato tecnico-scientifico ha lasciato nel caos un Paese che chiedeva solo risposte rassicuranti e direttive certe. Se guardiamo al 14 settembre e alla riapertura a macchia di leopardo delle scuole - prosegue il parlamentare in una nota - siamo in balia degli eventi e di un gruppo di politicanti da strapazzo. Ne hanno combinate di ogni, hanno tentato di insabbiare, ma verranno sbugiardati perché la loro profonda incompetenza ha smascherato le loro ingiustificabili bugie". (Com)