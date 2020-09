Coronavirus: Gelmini (FI), no a stupido negazionismo, affidiamoci a scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva: "Il Covid-19 è, purtroppo, una realtà con la quale dovremo fare i conti ancora per mesi. Speriamo, naturalmente, di esserci lasciati il peggio alle spalle, ma le vicende di queste ultime settimane - con i numeri dei contagi tornati a salire - devono essere un monito per tutti: occorre rispettare le regole di distanziamento sociale e non abbassare la guardia. La manifestazione dei 'no mask' e dei 'no vax' di oggi a Roma - continua la parlamentare in una nota - consegna al Paese un messaggio pericoloso che va rigettato con decisione. Su temi così delicati non può esistere alcun stupido e irresponsabile negazionismo. Ci dobbiamo affidare alla scienza, ai medici, e agli esperti. All'Italia - conclude l'esponente di FI - servono ricette per ripartire in sicurezza, non inutili pagliacciate come quella odierna". (Com)