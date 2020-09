Ue: Timmermans, necessario investire in economia verde per guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi previsti dall’Unione europea per la ripresa dell’economia devono essere investiti almeno per il 30 per cento nell’economia sostenibile e per contrastare il cambiamento climatico. Lo ha affermato il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio secondo quanto riferito in un tweet degli organizzatori dell’evento. “Il 30 per cento dei fondi Ue di rilancio deve andare al clima. Non ha senso ricostruire la nostra economia come era. Tornare al passato, ci riconsegnerà al presente di crisi. Il futuro deve essere diverso", ha spiegato Timmermans.(Res)